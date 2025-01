Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Freitagmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 52,50 EUR nach.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 52,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 52,30 EUR. Bei 52,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 332.279 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 50,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,38 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 69,05 EUR.

Am 25.10.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,18 Prozent zurück. Hier wurden 34,53 Mrd. EUR gegenüber 37,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.02.2025 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 9,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen