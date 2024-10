Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 56,38 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 56,38 EUR ab. Bei 56,00 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 56,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.041.208 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 27,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 4,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,61 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 77,25 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 36,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,24 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 25.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 9,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

