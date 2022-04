Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 16:22 Uhr 1,6 Prozent. Bei 64,49 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,99 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.617.750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 20,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 54,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 15,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,07 EUR aus.

Am 27.04.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,82 EUR, nach 2,73 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 46,62 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43,39 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2022 wird am 27.04.2022 erwartet. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 02.02.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,22 EUR im Jahr 2023 aus.

