Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 60,99 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,3 Prozent auf 60,99 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,12 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 209.308 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 50,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 20,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,84 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,70 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 20.02.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 38,45 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 24.04.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,87 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

