Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Um 11:48 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 71,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,72 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,97 EUR. Zuletzt wechselten 350.825 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,66 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,19 EUR am 15.07.2022. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 30,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,91 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,26 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.516,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,63 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com