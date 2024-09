Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 59,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 59,56 EUR nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 59,56 EUR. Bei 59,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 32.045 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 23,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Abschläge von 7,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,00 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,45 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 26.07.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,48 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 sackt nachmittags ab

So stuften die Analysten die Mercedes-Benz-Aktie im vergangenen Monat ein