Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 61,06 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 61,06 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 60,87 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 671.121 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (50,75 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,84 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,70 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,57 EUR gegenüber 2,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 38,45 Mrd. EUR, gegenüber 40,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,50 Prozent präsentiert.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 24.04.2026.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,87 EUR je Aktie.

