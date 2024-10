Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 57,31 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 57,31 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 57,60 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,29 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 57,59 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.214 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 26,00 Prozent niedriger. Am 20.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,69 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 25.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

