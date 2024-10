Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 56,70 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 56,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,51 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121.023 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 77,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 54,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,67 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,65 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,50 EUR an.

Am 26.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,92 Prozent zurück. Hier wurden 36,74 Mrd. EUR gegenüber 38,24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 9,47 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

Zuversicht in Europa: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50