Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,3 Prozent auf 63,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 63,51 EUR. Bei 63,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.135 Stück gehandelt.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,69 Prozent hinzugewinnen. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 26,20 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,20 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40.083,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37.716,00 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.02.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,57 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com