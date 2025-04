Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag billiger

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 47,81 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 1,1 Prozent auf 47,81 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,83 EUR ab. Bei 46,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.422.767 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 77,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 38,20 Prozent niedriger. Bei 45,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,61 Prozent.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,67 EUR aus. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 68,06 EUR.

Am 20.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 38,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 24.04.2026.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,42 EUR je Aktie.

