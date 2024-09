Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 58,46 EUR.

Mit einem Kurs von 58,46 EUR zeigte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Bei 58,63 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,40 EUR. Bei 58,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 34.940 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 24,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 5,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,00 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,45 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

