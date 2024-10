Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 56,79 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 56,79 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,81 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 428.244 Stück.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 36,38 Prozent Luft nach oben. Bei 54,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 4,82 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,65 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 75,50 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 25.10.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 9,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

