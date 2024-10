Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 56,91 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 56,91 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,04 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 936.153 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 36,09 Prozent Luft nach oben. Am 20.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,03 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,65 EUR. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 75,50 EUR.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 9,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

