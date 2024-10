Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag ohne große Veränderung

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 56,45 EUR.

Mit einem Wert von 56,45 EUR bewegte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,61 EUR zu. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,40 EUR. Bei 56,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 84.303 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 27,11 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2024 bei 54,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,65 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,50 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,47 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

