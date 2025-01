Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 54,71 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 54,71 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 54,76 EUR. Bei 52,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.131.166 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 29,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 50,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,36 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 69,05 EUR.

Am 25.10.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,44 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 34,53 Mrd. EUR, gegenüber 37,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,18 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.02.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,68 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

