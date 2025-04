Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 48,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,0 Prozent auf 48,02 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 51,27 EUR zu. Mit einem Wert von 51,23 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.594.123 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 11.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 5,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,67 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 68,06 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 38,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 40,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 24.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,42 EUR je Aktie belaufen.

