Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 51,76 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 51,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 52,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 472.797 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,28 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Abschläge von 11,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 63,77 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 33,22 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 35,87 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 7,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

