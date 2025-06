Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 52,03 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.605 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 12,36 Prozent wieder erreichen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,20 EUR belaufen. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 63,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,22 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren abgeworfen

So stuften die Analysten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im vergangenen Monat ein