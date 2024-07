Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 63,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 63,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,06 EUR. Bei 63,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.075.739 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,30 Prozent. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit Abgaben von 13,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,01 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 92,95 EUR aus.

Am 30.04.2024 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,69 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,38 Prozent auf 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,52 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 26.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,66 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab