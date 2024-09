Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag tiefer

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,4 Prozent auf 55,67 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 55,67 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 54,89 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.075.770 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 28,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,89 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,97 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,35 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,24 Mrd. EUR eingefahren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,41 EUR fest.

