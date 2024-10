Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 57,14 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 57,14 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 57,15 EUR. Mit einem Wert von 56,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 49.849 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 35,54 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 54,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2024). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 5,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,65 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 75,50 EUR.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 36,74 Mrd. EUR, gegenüber 38,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,92 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

