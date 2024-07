Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 63,63 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 63,63 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,31 EUR. Bei 64,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 389.639 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,72 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,01 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 92,95 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,86 EUR gegenüber 3,69 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,38 Prozent auf 35,87 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.07.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,66 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich stärker

Negative Bewertungsänderung: DZ BANK stuft Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf Halten herunter

Mercedes-Aktie dreht dennoch ins Plus: Mercedes-Benz verzeichnet im zweiten Quartal leichten Absatzrückgang