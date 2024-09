Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 55,84 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 55,84 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,59 EUR. Zuletzt wechselten 62.717 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 77,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,70 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (54,89 EUR). Mit Abgaben von 1,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,97 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 87,35 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,24 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,74 Mrd. EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2024 wird am 25.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,41 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

