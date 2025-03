Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Einbußen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 60,28 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 60,28 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,00 EUR. Bei 61,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 892.466 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 28,48 Prozent wieder erreichen. Bei 50,75 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,84 EUR aus. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 66,70 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 24.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 8,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

