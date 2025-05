Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 53,12 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 53,12 EUR ab. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 52,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 809.600 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 70,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 24,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 45,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 16,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 63,77 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,22 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 35,87 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 7,43 EUR im Jahr 2025 aus.

