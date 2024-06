Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Notierung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 64,70 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 64,70 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,70 EUR. Bei 65,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.112 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,87 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,97 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,80 EUR.

Am 30.04.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,86 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,69 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 35,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,38 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

