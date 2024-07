Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 64,40 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 64,40 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 64,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,18 EUR. Bisher wurden heute 399.956 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 14,47 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,99 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 91,65 EUR.

Am 30.04.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,69 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 26.07.2024 erwartet. Am 23.07.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 steigen

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen