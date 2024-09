Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 56,11 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 56,11 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 56,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 56,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 431.552 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 38,03 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 54,89 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,97 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,35 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.07.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

