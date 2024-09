Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 55,50 EUR ab.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 55,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,33 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,36 EUR. Bisher wurden heute 1.114.378 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,55 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,89 EUR ab. Abschläge von 1,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,97 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,35 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,34 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,41 EUR fest.

