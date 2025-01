Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Montagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 55,92 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 55,92 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 56,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.278.770 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 27,80 Prozent niedriger. Bei 50,75 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,25 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,26 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,33 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,44 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,72 EUR je Aktie belaufen.

