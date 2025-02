Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 60,77 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 60,77 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,19 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,79 EUR. Zuletzt wechselten 2.782.149 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,45 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,75 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,34 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie vermeldet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 24.04.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,85 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

