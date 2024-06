Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Mittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 63,93 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 63,93 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 63,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,41 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.181.658 Stück gehandelt.

Am 08.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 21,15 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,84 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,80 EUR.

Am 30.04.2024 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,69 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 35,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,38 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,74 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

