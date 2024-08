Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag nahezu unbewegt

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zum Vortag unverändert notierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 57,43 EUR.

Mit einem Kurs von 57,43 EUR zeigte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,64 EUR aus. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 57,39 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,57 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.581 Stück gehandelt.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,01 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,65 EUR an.

Am 26.07.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 2,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,34 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 36,74 Mrd. EUR, gegenüber 38,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,92 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

