Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 56,77 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 56,77 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 56,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.082.130 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 54,89 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 3,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,97 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 86,65 EUR.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,95 EUR, nach 3,34 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,24 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

