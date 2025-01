Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag gesucht

14.01.25 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 55,83 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 55,83 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 55,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 934.578 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,72 Prozent. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,26 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,89 EUR. Am 25.10.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 3,44 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,18 Prozent zurück. Hier wurden 34,53 Mrd. EUR gegenüber 37,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 20.02.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,73 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer VW-Aktie steigt dennoch: Volkswagen-Tochter Audi erleidet Absatzeinbruch Schwacher Handel in Frankfurt: DAX in der Verlustzone

