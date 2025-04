Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht am Montagvormittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 49,07 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 49,07 EUR nach oben. Bei 49,32 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 49,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 162.890 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 77,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.04.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 57,18 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 7,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,60 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 68,06 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 24.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

