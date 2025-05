Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 53,55 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 53,55 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,94 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.142.353 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 70,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 30,96 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,60 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 14,85 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 63,77 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,87 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,22 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. Am 29.07.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

