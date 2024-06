Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Mittag nach

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 63,13 EUR nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 63,13 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 62,95 EUR aus. Bei 63,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 784.339 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 22,68 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,75 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,97 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,80 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,86 EUR, nach 3,69 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 35,87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,52 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus

BYD-, VW-Aktien & Co.: Autowerte nach Zollandrohung weiter im Blick - China droht mit Klage

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer