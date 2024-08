Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Freitagnachmittag zu

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 60,16 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 60,16 EUR nach oben. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.334.101 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,01 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 91,65 EUR an.

Am 26.07.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,34 EUR im Vorjahresquartal. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Plus

STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 am Nachmittag