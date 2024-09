Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Montagmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 56,58 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 56,58 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,23 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 289.660 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,89 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 2,99 Prozent Luft nach unten.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,95 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,65 EUR aus.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,39 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

