Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 61,61 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 61,61 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 61,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,41 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 868.926 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 20,45 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 50,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,36 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,67 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 34,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 24.04.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,87 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

