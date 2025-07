Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 51,09 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 51,09 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 50,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 560.059 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,24 EUR an. 23,78 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,79 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 63,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 6,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

