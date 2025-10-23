DAX 24.211 +0,0%ESt50 5.666 +0,0%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,15 -0,3%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.750 +1,1%Euro 1,1616 +0,0%Öl 66,04 +0,1%Gold 4.058 -1,7%
Top News
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen
Comfort Systems USA (FIX) – Rekordquartal mit verdoppeltem Gewinn und Auftragsbestand über 9 Mrd. USD! Comfort Systems USA (FIX) – Rekordquartal mit verdoppeltem Gewinn und Auftragsbestand über 9 Mrd. USD!
Marktkap. 51 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

12:21 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dank Zugeständnissen der EU bei den CO2-Emissionen, die nun über drei Jahre gemittelt anstatt jährlich bewertet würden, drohten den europäischen Autobauern 2025 keine empfindlichen Strafzahlungen mehr, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der Notwendigkeit der Transformation hin zu Elektroantrieben ändere das aber nichts. Einzig BMW habe die CO2-Vorgaben schon im laufenden Jahr erfüllt und sei auch dank der Elektromodellreihe Neue Klasse hier führend in Deutschland. Mercedes-Benz sei bislang weniger erfolgreich, könnte dank neuer Modelle aber aufholen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
53,10 €		 Abst. Kursziel*:
3,58%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
53,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,75%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

12:21 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
17.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

