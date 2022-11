Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Um 09:22 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 61,73 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 61,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 61,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 126.501 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,76 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,99 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,07 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40.083,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37.716,00 EUR.

Voraussichtlich am 17.02.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 15.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,50 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie klar im Minus: In China werden Preise für wichtige Elektro-Modelle gesenkt

Daimler Truck-Aktie sinkt dennoch: Starke Quartalszahlen stimmen optimistisch

So schätzen Analysten die Mercedes-Benz-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com