Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag fester

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 57,54 EUR nach oben.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 57,54 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 57,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 338.120 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 25,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 54,89 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,65 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 36,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38,24 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,39 EUR je Aktie.

