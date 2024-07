Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 63,85 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 63,85 EUR. Bei 63,49 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.497 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 21,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Mit Abgaben von 13,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,98 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 91,65 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,69 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

