Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Montagnachmittag zu

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 60,83 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 60,83 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,89 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 618.798 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 21,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,45 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,01 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 91,65 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 11,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

