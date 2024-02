Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 66,89 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 66,89 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 66,89 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 67,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 1.067.094 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 76,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,66 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,19 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2022. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 83,70 EUR.

Am 26.10.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR im Vergleich zu 41.003,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 22.02.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 25.04.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus

Verluste in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Verluste

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone