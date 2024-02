Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 67,25 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 67,25 EUR. Bei 67,21 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 67,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 74.453 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 17.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,16 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,10 Prozent.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,19 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 83,70 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,72 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.200,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 41.003,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 25.04.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus

Verluste in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Verluste

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone